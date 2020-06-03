شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مليون دينار قيمة القروض المقدمة من بنك الإئتماني الكويتي خلال جائجة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال بنك الائتمان الكويتي، إنه صرف ما يناهز 24 مليون دينار كويتي لنحو 3772 من عملائه إلكترونياً خلال جائحة كورونا.

وأضاف البنك في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أنه مستمر في القيام بمهامه وتقديم خدماته بالمستوى نفسه ومن دون أي انقطاع خلال جائحة كورونا، اعتماداً على بنية تكنولوجية قوية وراسخة.

وذكر البنك أنه قبل جائحة كورونا اعتمد نهج إنجاز كل معاملاته إلكترونياً عبر تطبيق "الائتمان" على الهواتف الذكية ومن خلال بوابته الرسمية على الإنترنت.

وأشار إلى أن حزمة التقنيات المطبقة وفرت للبنك البيئة المناسبة لمواكبة تحدي الجائحة حيث تم استخدام الـToughPad للسماح للمهندسين ذوي الاختصاص بالولوج إلى شبكة البنك بطريقة آمنة وإنهاء الأعمال والمهام المنوطة بهم لضمان تقديم الخدمات للمستفيدين.

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وذكر أن (الائتمان) عمد إلى تفعيل استخدام سحابة (365 Office) التي تحتوي على تطبيقات عدة تساهم وتدعم العمل عن بعد وبفضل تلك التقنيات الحديثة والمتطورة تمكن البنك من إنجاز أعماله.

و"بنك الائتمان" هو مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت إشراف وزير الدولة لشؤون الإسكان، ويتولى منح القروض الإسكانية للمواطنين، إضافة إلى خدمات أخرى، ويبلغ رأس ماله 3 مليار دينار.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي مصروفات الموازنة المقدرة لدولة الكويت من 22.5 مليار دينار إلى 23 مليار دينار بعد الزيادة المقترحة بنحو 500 مليون دينار لمواجهة انتشار وباء "كورونا".

ولفتت مصادر إلى انتظار الحكومة لعقد جلسة خاصة سابقة بمجلس الأمة من أجل الموافقة على مشروع قانون بتعديل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بالزيادة بمبلغ 500 مليون دينار لتغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة