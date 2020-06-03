شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تشتري فول صويا أمريكياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر تقرير حديث أن الشركات الصينية المملوكة للدولة اشترت ثلاث شحنات على الأقل من فول الصويا الأمريكي، رغم قرار الحكومة أمس الثلاثاء. ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة تجار أمريكيين على دراية بالصفقات، أن المشتريات، التي يبلغ مجموعها 180 ألف طن على الأقل من البذور الزيتية معدة للشحن في أكتوبر/‏‏ تشرين الأول أو نوفمبر/‏‏ تشرين الثاني، وهي ذروة موسم تصدير فول الصويا في الولايات المتحدة.

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