شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم العالمية تنتعش بدعم آمال التعافي الاقتصادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعشت مؤشرات الأسهم العالمية أمس الثلاثاء، مع إعادة فتح اقتصادات عدد كبير من الدول، وفيما تحررت «وول ستريت» من قيود استمرار الاحتجاجات في الولايات المتحدة، متسفيدة في ذلك من أنباء اقتصادية إيجابية نتيجة العودة النسبية للعمل في معظم الولايات والمدن بعد توقف شبه كامل، وخفوت نسبي أيضا لحد الاحتجاجات العنيفة مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سينشر الجيش إذا فشلت الولايات والمدن في قمع المظاهرات التي خرجت مؤخراً احتجاجا على مقتل «جورج فلويد» على يد الشرطة، استفادت الأسواق الأوروبية والأمريكية من تعزز الآمال بشأن تعافي الاقتصاد العالمي، وإيجابية التوقعات بانتعاش أرباح الشركات.

في بورصة نيوروك، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس الثلاثاء، حيث جاء أداء «وول ستريت» بقيادة أسهم الخطوط الجوية الأمريكية، ورغم التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين، كشف تقرير أن الشركات الصينية المملوكة للدولة اشترت 180 ألف طن من فول الصويا الأمريكي.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.5% ليصل إلى مستوى 25608.7 نقطة، وشهد «ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً بنسبة 0.3% إلى 3065.6 نقطة، وارتفع «ناسداك» بنحو 0.1% إلى 9564.3 نقطة.

وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية مرتفعاً 1.19% إلى 22325.61 نقطة، بعد أن ارتفع في وقت سابق لأعلى مستوى منذ 26 فبراير/‏ شباط. وقادت أسهم الشركات الصناعية والتكنولوجية الصعود.

كما تلقت الأسهم اليابانية دفعة أيضاً من مكاسب حققتها وول ستريت، الاثنين، بعد أن أشارت بيانات التصنيع في الولايات المتحدة إلى أن أسوأ تراجع للقطاع والمرتبط بفيروس «كورونا» ربما يكون انتهى.

وصعد نيكاي نحو 36% من مستوى متدنٍّ بلغه في 16 مارس/‏ آذار، مع تراجع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في اليابان، مما شجع المسؤولين على رفع قيود إجراءات العزل العام، والسماح لمزيد من شركات البيع بالتجزئة باستئناف العمليات.

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وكان سهم كونيكا مينولتا للطابعات وأدوات التصوير الطبي الرابح الأكبر بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي؛ إذ ارتفع 6.11%، وتلاه سهم أساهي جروب هولدينجز لصناعة الجعة الذي صعد 5.52%، وشركة توريد الآلات الصناعية آي.إتش.آي كورب التي ارتفع سهمها 5.47%.

وكان سهم شركة الأدوية داي-ايتشي سانكيو الذي انخفض 4.38% الخاسر الأكبر بالنسبة المئوية على المؤشر، وتلاه سهم أستيلاس فارما الذي هبط 1.88%، وكانساي إلكتريك باور الذي نزل 1.27%.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.21% إلى 1587.68 نقطة.

وفي القارة العجوز، اقتربت الأسهم الأوروبية أكثر من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الثلاثاء، بفضل التفاؤل حيال تعافي الاقتصاد بعد جائحة «كورونا»، وارتفعت الأسهم الألمانية بعد قفزة لسهم لوفتهانزا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية واحداً % في التعاملات المبكرة، ليسجل أعلى مستوى منذ التاسع من مارس/‏ آذار.

وقفز سهم لوفتهانزا 7.5% بعدما وافق المجلس الإشرافي للشركة على إنقاذ مالي حكومي بقيمة تسعة مليارات يورو (10 مليارات دولار)، لترتفع الأسهم المدرجة ببورصة فرانكفورت 2.6% لأعلى مستوى منذ الخامس من مارس/‏ آذار.

ومع عودة المتعاملين في ألمانيا من عطلة نهاية أسبوع طويلة ارتفعت أسهم فولكسفاجن ودايملر وبي.إم.دابليو بين 4.5 و7.7%، بعد أن ذكر تقرير لرويترز أمس، أن وزارة الاقتصاد اقترحت حوافز للمشترين بقيمة خمسة مليارات يورو لتعزيز مبيعات السيارات.