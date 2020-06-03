عجز ميزانية إيطاليا في مايو يقفز إلى 25.5 مليار يورو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الخزانة الإيطالية، الاثنين: إن العجز في ميزانية الحكومة بلغ 25.5 مليار يورو (28.4 مليار دولار)، مقارنة مع 949 مليون يورو في الشهر نفسه من العام الماضي.

ونتجت هذه القفزة في العجز عن هبوط حاد في إيرادات الميزانية بسبب الإجراءات التي اتخذت للتغلب على تداعيات جائحة كوفيد-19، وزيادات في مدفوعات الرعاية الاجتماعية والحماية المدنية لمحاربة الأزمة الصحية الطارئة.

وقالت الخزانة: إن إجمالي العجز في الميزانية في الأشهر الخمسة الأولى من العام بلغ 74.4 مليار يورو، بزيادة نحو 41.8 مليار يورو مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. (رويترز)