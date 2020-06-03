«دبي المالي العالمي» يطلق وثيقة شاملة للتـأمــين الصــحــي لـ 25 ألــف مــوظــف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقّع مركز دبي المالي العالمي، مذكرة تفاهم مع شركة «إي سي 3 للوساطة المحدودة» لإطلاق وثيقة شاملة للتأمين الصحي على مستوى الشركات المسجلة توفر خدماتها لأكثر من 2400 شركة بالمركز، يستفيد منها نحو 25600 من موظفي هذه الشركات في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها في مركز دبي المالي وعلى مستوى المنطقة.

وبموجب المذكرة، ستقوم «إي سي 3 للوساطة المحدودة» بتسهيل شراء عقود التأمينات الصحية بشكل فعال من حيث التكلفة لجميع الشركات بمركز دبي المالي العالمي وفي جميع القطاعات حيث ستوفر خطة التأمين للشركات المسجلة فرصة الحصول على أفضل عقود التغطية الصحية الإلزامية لموظفيهم وعائلاتهم، كما سيوفر الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من الحصول على تأمين صحي شامل وعالي المستوى بتكاليف منخفضة.

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وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تمهد مذكرة التفاهم الطريق لمركز دبي المالي العالمي لتقديم مزايا جديدة لعملائنا تتمتع بالقيمة المضافة، وتخفض التكاليف، وتوفر أرقى مستويات التغطية والتأمين الصحي لنحو 25600 شخص من موظفي المركز المالي، كما نتطلع إلى العمل مع شركة «إي سي 3 للوساطة المحدودة» لطرح هذه الوثيقة التأمينية المتميزة لعملائنا».

وقال ستيف هارت، المسؤول التنفيذي الأول في شركة «إي سي 3 للوساطة المحدودة»: «بصفتنا وسيطاً في قطاع إعادة التأمين، وبالنظر إلى دورنا الاستشاري في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، يسعدنا الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع مركز دبي المالي العالمي، تهدف إلى تطوير نظام ووثيقة تأمين صحي تسهّل شراء عقود التأمينات الصحية لجميع الجهات المسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي، حيث نتطلع إلى إطلاق هذه الوثيقة الجديدة».

وقال سيرج كالفا، المدير الإقليمي للاتفاقيات في شركة «إي سي 3 للوساطة المحدودة» الشرق الأوسط وإفريقيا: «يتمتع فريق الاتفاقيات في الشركة بمكانة متميزة على مستوى المنطقة من خلال تقديمه خدمات الدعم لمركز دبي المالي العالمي وبما ينسجم مع رؤيته وخبراته ».