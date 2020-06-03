شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات» يقود ارتفاع سوق أبوظبي 2.56% بسيولة أجنبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تدفقت سيولة شرائية جديدة على عدد من الأسهم المحلية، أمس الثلاثاء، في جلسة ثانية من المكاسب منذ بداية شهر يونيو الجاري، وسط نشاط ملحوظ على «اتصالات»، وثلاثي «أبوظبي البنكي» في سوق أبوظبي الذي ارتفع مؤشره العام 2.56%، في وقت ارتفع مؤشر سوق دبي 0.54% بدعم من العقار و «دبي الإسلامي».

وتلقى سوق أبوظبي، عمليات شراء أجنبية تركزت بشكل رئيسي على سهم «اتصالات»، وارتفع على إثرها 4.91% عند الإغلاق، مستحوذاً على نحو 40% من إجمالي سيولة سوق العاصمة، وارتفعت بذلك ملكية الأجانب (غير العرب) فيه إلى 3.078 مليون سهم، فيما توجهت الأنظار بشكل أساسي في سوق دبي نحو «العربية للطيران» الذي تصدر تداولات السوق، وقفز 4.67%.

وكان منالأسهم الداعمة لارتفاع سوق أبوظبي، سهم «أبوظبي الأول» بصعوده 2.68%، و«أبوظبي التجاري» 5.05%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.89%، بينما شهد قطاع العقار في سوق دبي ارتفاعاً شبه جماعي بدءاً من «إعمار العقارية» بنسبة 0.78%، و«إعمار للتطوير»1.01%، و«الاتحاد العقارية» 2.65%، و«داماك» 3.78%، و«ديار» 0.76%، و«أرابتك» 1.42%.

ووصلت السيولة إلى 404.8 مليون درهم، منها 227.8 مليون درهم في أبوظبي، و177 مليون درهم في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 227.2 مليون سهم، توزعت بواقع 40.4 مليون سهم في أبوظبي، و186.8 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 15 شركة.سوق أبوظبي

وقفز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 4277.37 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع.

وارتفع قطاع البنوك 2.54% بدعم من ارتفاع ثلاثي أبوظبي البنكي.

وزاد قطاع الاتصالات 4.91% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الطاقة 0.42% بعد ارتفاع سهم «طاقة» 5.26%، على الرغم من تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.68%، واستقرار «دانة غاز».

وفي المقابل، انخفض قطاع العقار هامشياً 0.02% بعد انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 0.3%، مع استقرار «الدار» من دون تغيير.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.54% إلى مستوى 1984.46 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم شركات العقار والسلع والنقل والاستثمار والتأمين والاتصالات.

وصعد قطاع العقار 0.72% مع ارتفاع كافة أسهم شركات القطاع، في مقابل انخفاض «إعمار مولز» 1.47%.

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وارتفع قطاع النقل 2.61% معززاً بمكاسب «العربية للطيران» بنسبة 4.67%، و «أرامكس» 0.95%، و«الخليج للملاحة» 2.53%.

وزاد قطاع الاستثمار 1.59% بعد ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.7%، و«سوق دبي المالي»1.61%، فيما استقر «شعاع كابيتال» عند إغلاقه السابق.

وفي المقابل، تراجع قطاع البنوك 0.18% متأثراً بتراجع «دبي التجاري» 4.93%، على الرغم من ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.28%، واستقرار «الإمارات دبي الوطني».

توجه السيولة

وتصدر «العربية للطيران» التداولات في سوق دبي، بقيمة 33.7 مليون درهم، مغلقاً عند 1.12 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «اتصالات» قرب 92 مليون درهم، مغلقاً عند 16.68 درهم.

وسجل «المصرف الخليجي التجاري» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 7.81% مغلقاً عند 0.4 درهم، وفي المقابل سجل «بنك دبي التجاري» التراجع الأكثر مقترباً من الحد الأقصى بنسبة 4.93% ليغلق عند 3.66 درهم.

وجاء الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي، لصالح «جلفار» بنسبة 14.41% مغلقاً عند 1.35 درهم، وفي المقابل جاء التراجع الأكثر من نصيب «أسمنت الخليج» وبالحد الأقصى بنسبة 5% ليغلق عند 0.399 درهم.

تداولات الجنسيات

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 22.6 مليون درهم محصلة شراء، واتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 22.6 مليون درهم محصلة بيع.وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 30 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 30 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

وسيطر التباين مجدداً على أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 55 مليون درهم محصلة شراء، في مقابل عمليات تسييل بسوق دبي، وبصافي استثمار بلغ 32.5 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار بلغ 32.5 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع بسوق أبوظبي بصافي استثمار 55 مليون درهم محصلة بيع.