31 % ارتفاع سهم «جلفار» في جلستين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» في أول جلستين من شهر يونيو/ حزيران 31.07% مغلقاً سعره عند 1.35 درهم، لكن بتداولات متواضعة للغاية بنحو 596.45 ألف درهم فقط.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الشركة، إصدار حقوق الاكتتاب لمساهميها بقيمة إجمالية قدرها 500 مليون درهم، بقيمة اسمية درهم واحد، إلى جانب تأكيدها مواصلتها تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنهوض.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلن يوم 27 مايو الفائت، تحديث سجل مساهمي «جلفار» في النظام الآلي لإدارة المقاصة، وذلك بتفعيل عدد الأسهم وبنسبة 43.44% للمساهمين وذلك في محافظهم الاستثمارية لدى الأعضاء وإدارة المقاصة كما في إغلاق يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2020.

يذكر أن الشركة كانت قد أعلنت في أواخر شهر إبريل الماضي، عن قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية برفع التعليق المؤقت المفروض على صادرات «جلفار»، واستئناف تصدير الأدوية إلى المملكة.