شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعة الأمريكية ترتفع من أدنى مستوى في 11 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في مايو/أيار من أدنى مستوى في 11 عاماً، وهو أقوى علامة على انحسار في التراجع الاقتصادي مع إعادة فتح الشركات، رغم أن التعافي من أزمة كوفيد-19 قد يستغرق سنوات بسبب زيادات حادة في البطالة.
وقال معهد إدارة المعروض إن مؤشره لنشاط المصانع في أمريكا ارتفع إلى قراءة عند 43.1 الشهر الماضي من 41.5 في إبريل/نيسان والذي كان أدنى مستوى منذ إبريل 2009. وتشير قراءة فوق مستوى 50 إلى انكماش في قطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل 11 في المئة من الاقتصاد الأمريكي.
(رويترز)
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