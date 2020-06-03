الاقتصاد

الصناعة الأمريكية ترتفع من أدنى مستوى في 11 عاماً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في مايو/‏أيار من أدنى مستوى في 11 عاماً، وهو أقوى علامة على انحسار في التراجع الاقتصادي مع إعادة فتح الشركات، رغم أن التعافي من أزمة كوفيد-19 قد يستغرق سنوات بسبب زيادات حادة في البطالة.

وقال معهد إدارة المعروض إن مؤشره لنشاط المصانع في أمريكا ارتفع إلى قراءة عند 43.1 الشهر الماضي من 41.5 في إبريل/‏نيسان والذي كان أدنى مستوى منذ إبريل 2009. وتشير قراءة فوق مستوى 50 إلى انكماش في قطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل 11 في المئة من الاقتصاد الأمريكي.

(رويترز)

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