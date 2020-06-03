اليونان ترغب في التفاوض على أهداف مالية جديدة مع أوروبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدت اليونان رغبتها في التفاوض على أهداف مالية جديدة مع أوروبا بداية من عام 2021 فصاعداً، حيث تدفع أزمة كورونا كومة ديونها إلى نحو 200% نسبة للناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقال وزير المالية اليوناني كريستوس ستيكوراس، في تصريحات مع محطة «سي.إن.بي.سي» الأمريكية، أمس الثلاثاء، إنه سيناقش أهدافاً مالية جديدة مع نظرائه في منطقة اليورو.

وتابع: «مع الأخذ بعين الاعتبار ما قرره وزراء مالية منطقة اليورو مؤخرًا، لن نقوم بذلك في عام 2020، لكننا سنناقش الأهداف والقواعد والمتطلبات لعام 2021 وما بعده، مع مراعاة الاستجابة لأزمة فيروس كورونا».

وكان صانعو السياسة الأوروبيون وافقوا في مارس/آذار الماضي في أعقاب الوباء، على رفع الأهداف المالية لكل دولة عضو في الكتلة، مما يمنحهم المزيد من المساحة لمعالجة الصدمة الاقتصادية غير المسبوقة.

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ومع ذلك، من المفترض أن يكون هذا إجراء مؤقتاً استجابة للأزمة الاقتصادية عبر دول الاتحاد الأوروبي.

وتوقعت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في مايو/أيار الماضي أن الديون نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لليونان في عام 2020 ستبلغ 196.4% قبل أن تتراجع إلى 182.6% في عام 2021.

وفي عام 2019، بلغت الديون اليونانية 176.6%، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح وزير المالية اليوناني: «وفقاً للمفوضية الأوروبية، لن نكون أكبر دولة تشهد زيادة في نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، لكننا سنشغل الترتيب الرابع، ومع ذلك سيكون لدينا أكبر انخفاض في هذه النسبة خلال عام 2021».