المخاوف بشأن أمريكا والصين تكبح خسائر الذهب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء؛ إذ زادت الآمال في تعافٍ تدريجي للنمو الاقتصادي عقب تخفيف إجراءات العزل العام، لكن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، واحتجاجات في الولايات المتحدة، تثير مخاوف بشأن انتشار فيروس «كورونا»، يكبح الخسائر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1737.16 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1747.10 دولار.

وقال جون شارما من بنك أستراليا الوطني: «يبدو أن هناك عوامل تدعم سعر الذهب، وتحدّ من الارتفاع معاً».

وأضاف شارما أن من المرجح أن تلغي الولايات المتحدة وضعاً خاصاً لهونج كونج، فيما سترد الصين عبر الحد من مشتريات منتجات أمريكية مما يضع الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة محل شك، ويقدم الدعم للذهب، بينما يكبح تخفيف إجراءات العزل العام المكاسب.

وفي مؤشر على أن أسوأ تراجع اقتصادي ناجم عن جائحة فيروس «كورونا» ربما يكون انتهى، ارتفع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة قليلاً من أدنى مستوى في 11 عاماً، وعاود نشاط المصانع في الصين النمو في مايو/‏ أيار على نحو غير متوقع.

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وعلى الرغم من بعض التفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصادات تدريجياً، ارتفعت أسعار الذهب على مدى الجلسات الثلاث الماضية، وبلغت أعلى مستوى منذ 21 مايو/‏ أيار يوم الاثنين.

وتلقى المعدن النفيس الدعم من مخاوف من أن الاحتجاجات بشأن مقتل أمريكي من أصل إفريقي لدى احتجازه من قبل الشرطة قد يفاقم انتشار فيروس «كورونا»، وقد يلحق الضرر بتعافي أكبر اقتصاد في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4% إلى 1954.12 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 844.82 دولار، ونزلت الفضة 0.6% إلى 18.16 دولار.

وفي أسواق العملات، انخفض اليورو قليلاً أمس الثلاثاء، في حين كسب الدولار بعض القوة، في حين استمر الاثنان قرب أعلى مستوى في 11 شهراً، مع احتفاظ مستثمرين بآمالهم في تعافٍ اقتصادي فيما بعد «كورونا».

واستمرت حالة التفاؤل في الأسواق رغم تصاعد القلق إزاء التوتر بين الولايات المتحدة والصين، واحتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة على مقتل رجل أسود قيد الاعتقال.

وكان سعر اليورو في أحدث تعاملات 1.1120 دولار بانخفاض 0.1%، قرب ذروة 17 مارس/‏ آذار عند 1.1152 دولار الذي بلغته العملة الموحدة أمس. ونزل الدولار الأمريكي لأقل مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.3530 مقابل نظيره الكندي، وانخفض 0.2% في أحدت تعاملات.