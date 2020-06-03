«الإمارات للشحن الجوي» تخدم 80 وجهة في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تواصل الإمارات للشحن الجوي خلال أزمة فيروس كورونا «كوفيد-19» تعزيز عملياتها التشغيلية، لتوفير الإمدادات والسلع الضرورية في هذه الأوقات الصعبة، حيث رفعت عدد وجهات الشحن إلى أكثر من 80 وجهة.

واتخذت «الإمارات للشحن الجوي» سلسلة من التدابير، بما في ذلك زيادة أعداد رحلات الشحن وربط الرحلات للمساعدة في نقل السلع الأساسية مثل الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والمنتجات سريعة العطب والمواد الخام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ووجهات عالمية أخرى.

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وتخدم «الإمارات للشحن الجوي» 74 مساراً عبر طائرات الركاب، بالإضافة إلى 24 مساراً عبر طائرات الشحن و17 مسارا عبر طائرات الركاب والشحن. وتتضمن رحلات «الإمارات للشحن الجوي» اعتباراً من الأول من يونيو 2020 نحو 657 رحلة أسبوعية عبر طائرات الركاب ونحو 69 رحلة أسبوعية عبر طائرات الشحن.

وتستخدم الناقلة حالياً 96 طائرة لنقل الشحنات بين قارات العالم الست، وذلك من خلال 11 طائرة شحن من طراز بوينج 777 و85 طائرة من طراز بوينج 777-300ER الخاصة بالركاب. وتتمكن الإمارات للشحن الجوي من توفير حمولة إضافية تصل إلى 24 طناً عند الاستخدام الكامل للخزائن العلوية والمقاعد على طائراتها من طراز البوينج 777-300ER.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها صناعة الشحن الجوي حول العالم جراء القيود المفروضة على رحلات الركاب، فإن الناقلة تواصل نقل السلع الأساسية، كالمواد الغذائية والإمدادات الطبية، إلى الوجهات الأكثر حاجة إليها. والتزاماً بتوجيهات حكومة الإمارات، توفر الإمارات للشحن الجوي طاقة شحن كافية لضمان استمرار إمدادات المواد الغذائية والأدوية في الدولة.