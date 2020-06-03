الاقتصاد

أسعار المنازل البريطانية تسجل أكبر هبوط شهري في 11 عاماً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأكبر وتيرة في 11 عاماً خلال الشهر الماضي، مع تأثر السوق سلباً بأزمة وباء .
وأظهرت بيانات صادرة عن مؤشر «ناشيون وايد»، أمس الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنازل البريطانية تراجع بنسبة 1.7% خلال شهر مايو/‏‏أيار الماضي، مقابل نمو 0.9% في الشهر السابق له، وتعتبر قراءة الشهر الماضي على أساس شهري هي أكبر وتيرة انخفاض منذ شهر فبراير/‏‏شباط عام 2009.
وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة ستنخفض 1% خلال الشهر الماضي.
ويرجع الهبوط الحاد في أسعار المنازل البريطانية الشهر الماضي إلى تباطؤ نشاط سوق الإسكان.

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