أسعار المنازل البريطانية تسجل أكبر هبوط شهري في 11 عاماً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأكبر وتيرة في 11 عاماً خلال الشهر الماضي، مع تأثر السوق سلباً بأزمة وباء كورونا.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤشر «ناشيون وايد»، أمس الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنازل البريطانية تراجع بنسبة 1.7% خلال شهر مايو/‏‏أيار الماضي، مقابل نمو 0.9% في الشهر السابق له، وتعتبر قراءة الشهر الماضي على أساس شهري هي أكبر وتيرة انخفاض منذ شهر فبراير/‏‏شباط عام 2009.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة ستنخفض 1% خلال الشهر الماضي.

ويرجع الهبوط الحاد في أسعار المنازل البريطانية الشهر الماضي إلى تباطؤ نشاط سوق الإسكان.