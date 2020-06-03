شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» الصيني يشتري قروض البنوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدأ البنك المركزي الصيني هذا الأسبوع شراء قروض مصرفية أعطتها بنوك محلية لشركات صغيرة، وذلك في محاولة لتحفيز البنوك على إقراض ما يصل إلى تريليون يوان (140.18 مليار دولار) إلى شركات صغيرة في ظل جائحة فيروس «كورونا».

وقال بنك الشعب الصيني على موقعه الإلكتروني، إنه سيستخدم حصة إعادة إقراض خاصة بقيمة 400 مليار يوان لشراء القروض، على أساس فصلي، من البنوك المؤهلة لذلك مثل البنوك التجارية في المدن والبنوك التجارية في المناطق الريفية والتعاونيات الريفية وبنوك القطاع الخاص.

وأضاف أن البنوك المؤهلة تحتاج لإعادة شراء القروض بعد عام، ولن يتحمل بنك الشعب الصيني مخاطر الائتمان إذا صارت القروض رديئة.

ويتوقع البنك المركزي أن تساعد الخطوة في التحفيز على قروض مصرفية جديدة للشركات الصغيرة بقيمة تريليون يوان تقريباً.

وفي بيان منفصل، طلب بنك الشعب الصيني من البنوك تحويل تركيز أنشطتها من إقراض الشركات العقارية وأدوات التمويل الحكومية المحلية التي تمول مشروعات البنية التحتية إلى الشركات الصغيرة

قال أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين، أمس الثلاثاء إن مبيعات السيارات في الصين سترتفع بنسبة 11.7% على أساس سنوي في مايو/‏‏أيار بحسب التقديرات، مما يعزز الآمال في حدوث انتعاش في أكبر سوق للسيارات في العالم مع أول زيادة للمبيعات في شهرين متتاليين منذ عامين تقريباً.

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وقال اتحاد مصنعي السيارات في الصين في منشور على حسابه الرسمي على تطبيق (وي تشات) إن التقديرات تشير إلى ارتفاع مبيعات السيارات إلى 2.14 مليون وحدة في مايو/‏‏أيار. وأضاف أن الأرقام تستند إلى بيانات المبيعات التي جمعها من الشركات الرئيسية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ويتوقع الاتحاد انخفاض مبيعات السيارات في الصين في الفترة بين يناير/‏‏كانون الثاني ومايو/‏‏أيار بنسبة 23.1% على أساس سنوي إلى 7.9 مليون وحدة.

وفي الوقت الذي تضررت فيه صناعة السيارات العالمية بشدة من جائحة فيروس كورونا، بدت الصين شعاع أمل لشركات صناعة السيارات مثل فولكس فاجن وجنرال موتورز.

وأظهرت بيانات الاتحاد، أنه في إبريل/‏‏نيسان، بلغت مبيعات السيارات في الصين 2.07 مليون وحدة، بزيادة 4.4% عن العام السابق، وهو أول نمو شهري للمبيعات منذ ما يقرب من عامين.

وحذر الاتحاد الشهر الماضي من أنه حتى إذا نجحت الصين في احتواء تفشي فيروس كورونا بشكل فعال، فإنه من المتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات بنسبة 15% هذا العام، نزولاً مما يزيد على 25 مليون سيارة في عام 2019. أما إذا استمر الوباء، فمن المرجح أن ينكمش معدل المبيعات السنوية بنسبة تصل إلى 25%.

(رويترز)