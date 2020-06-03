كوريا الجنوبية تخطط لإصدار تحفيز إضافي بقيمة 28 مليار دولار

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطط كوريا الجنوبية لإصدار حزمة تحفيزية إضافية ثالثة في البلاد بقيمة 28 مليار دولار؛ لدعم الاقتصاد المتدهور، ووضع الأساس للنمو في فترة ما بعد انتهاء الوباء.

وقال سكرتير الرئاسة كانج كي-جونج، خلال اجتماع مع مسؤولي المعارضة، أمس الثلاثاء، إن الحكومة ستقدم موازنة إضافية تبلغ 35.3 تريليون وون (28 مليار دولار) للبرلمان قريباً، بحسب وكالة (بلومبيرج).

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