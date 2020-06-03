شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التمويل: اقتصاد الإمارات يستعيد النمو بـ 2.9% في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أكد تقرير حديث من معهد التمويل الدولي أن اقتصاد الإمارات قادر على التعافي من تبعات الجائحة التي تعتبر الأزمة الأسوأ على الإطلاق التي تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ليسجل في العام المقبل نمواً يصل معدله إلى 2.9% مقابل انكماش متوقع أن يصل معدله في العام الجاري إلى 4.8%.

ويتوقع المعهد تعافي الاقتصاد النفطي للدولة لينمو بحوالي 2.8% في 2021 بعد انكماش 4.9% هذا العام، ويرجح تعافي الاقتصاد غير النفطي للإمارات لينمو بحوالي 2.6% في العام المقبل، بعد انكماش يتوقع أن يصل معدله إلى 4.7% هذا العام مع تدابير الإغلاق الكبير لاحتواء الجائحة.

وبحسب التقرير الذي أعده الدكتور جاربيس ايراديان كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المعهد، من المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارات إلى 349 مليار دولار في العام الجاري، وحوالي 370 مليار دولار في العام المقبل.

موازنة الدولة

ويتوقع المعهد تحسن العجز المالي في موازنة الدولة من 7.3% من الناتج المحلي متوقعة في العام الجاري، إلى ما لا يزيد على 4.2% من الناتج المحلي في 2021.

ويرجح المعهد أن يرتفع التضخم في الإمارات إلى 1.3% في العام المقبل بعد انكماش متوقع أن يصل معدله في العام الجاري إلى 1.6% مع تحسن مستويات الطلب الاستهلاكي.

ويقدر المعهد قيمة الأصول الخارجية للدولة بحوالي 871 مليار دولار هذا العام ويتوقع ارتفاعها إلى 904 مليارات دولار في العام المقبل.

وخفض المعهد توقعات النمو المجمع لدول مجلس التعاون إلى انكماش يصل معدله إلى 4.4% في العام الجاري لتعود دول المنطقة وتتعافى مسجلة نمواً بمعدل 1.8% في العام المقبل.

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ويتوقع أن تصل قيمة العجز المجمع في الحسابات الجارية لدول المجلس إلى 33 مليار دولار في 2020، مقابل فائض وصل معدله إلى 88 مليار دولار في 2019. ويتوقع المعهد أن تحافظ الإمارات على فائض في الحساب الجاري 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي لها في العام الجاري، ليرتفع بحلول العام المقبل إلى 2.6% من الناتج المحلي في العام المقبل.

ولفت إلى أن دول المنطقة لديها احتياطيات مالية ضخمة تساعدها على تمويل عجز الموازنة والذي من المتوقع أن يصل في العام الجاري إلى 10.3% من إجمالي الناتج المحلي المجمع لها (حوالي 144 مليار درهم)، مقابل 2% من الناتج المحلي في العام المقبل، ويرجح المعهد أن يتراجع العجز المجمع نسبياً إلى 6.4% من الناتج المحلي لدول المجلس في العام المقبل.

ولفت المعهد إلى أن تراجع أسعار النفط يمثل محفزاً مهماً للإصلاح في المنطقة. وتحدث عن القطاع المصرفي في الإمارات ودول المنطقة قائلاً إنه يتمتع بوضع صحي وقوي يساعده على امتصاص صدمة الجائحة وتبعاتها، إضافة إلى صدمة التراجع الحاد في أسعار النفط.

احتواء انتشار الفيروس

ولفت إلى أن المؤشرات تبدو إيجابية وتعكس نجاح جهود احتواء انتشار الفيروس على مستوى دول المنطقة، ما شجع على تخفيف الحظر في الأسابيع الأخيرة.

وقال التقرير إن خفض الإنفاق العام من الممكن أن يسهم في تغطية خسائر التراجع في أسعار النفط ويزيد عليها كذلك، وأضاف أن عائدات ضريبة القيمة المضافة من الممكن أن تسهم بدورها في تخفيف تبعات الجائحة والتراجع في عائدات النفط.

الجدير بالذكر أن المعهد يحدد توقعاته على ضوء متوسط سعر 40 دولاراً لبرميل خام برنت في العام الجاري. ويتوقع تراجع العائدات النفطية لدول المجلس من 326 مليار دولار في العام الماضي إلى 200 مليار دولار هذا العام.

ويتوقع المعهد أن تحافظ دول المجلس على أصول خارجية تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 2.6 تريليون دولار تدير 70% منها الصناديق السيادية. وأكد المعهد أن صناديق الإمارات والسعودية السيادية تواصل توسعة محافظها الاستثمارية بشراء أصول تراجعت قيمتها نتيجة الجائحة.

وقال إن الصناديق السيادية لدول المجلس تواصل شراء أصول في الولايات المتحدة والصين وأوروبا وبخاصة في قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

ولفت من جهة أخرى إلى أن التدابير التي اعتمدتها الإمارات ودول المجلس على المستوى النقدي بخفض أسعار الفائدة وعلى مستوى الدعم من الممكن أن تسهم إلى حد كبير في احتواء تبعات الجائحة الاقتصادية.