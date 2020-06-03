مجمع بتروكيماويات عملاق في شاندونج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران بقطاع البتروكيماويات يعملان من الصين إن بكين بصدد إحياء مشروع للبتروكيماويات بقيمة 20 مليار دولار في إقليم شاندونج بشرقي البلاد في إطار جهود زيادة الإنفاق على البنية التحتية لدعم اقتصاد يعاني آثار جائحة فيروس كورونا.

ورغم اقتراح المشروع منذ سنوات، فإن الموافقة عليه تباطأت بسبب معاناة الصين من طاقة التكرير الزائدة. ويشمل المشروع إنشاء مصفاة تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا ومصنع للإيثيلين بطاقة ثلاثة ملايين طن سنويا في مدينة يانتاى بإقليم شاندونج مركز شركات تكرير النفط المستقلة في هذا البلد.

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وقال المصدران المطلعان على إقرار المشروع إن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي الجهة الحكومية المعنية بالتخطيط، أعطت الموافقة المبدئية على المشروع يوم الاثنين ما سمح لإقليم شاندونج ببدء التخطيط للبناء.

وبحسب أحد المصدرين، فإن الاستثمار في هذا المشروع سيبلغ قرابة 140 مليار يوان (20 مليار دولار). وأظهرت بيانات تسجيل الشركات في الصين، والتي اطلعت عليها رويترز، أن مجموعة شاندونج نانشان، وهي شركة خاصة لصهر الألمنيوم مقرها يانتاي، ستكون المستثمر الرئيسي في المشروع الذي يضم كذلك مستثمرين آخرين منهم مجموعة وانهوا للكيماويات وحكومة إقليم شاندونج.

ويتوقع المحللون أن يكون هذا المشروع العملاق جاهزا للعمل بحلول نهاية عام 2024. (رويترز)