التكنولوجيا والتعقيم طريق العودة للسياحة العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت مجموعة من الخبراء في صناعة الضيافة خلال مشاركتهم في إحدى الجلسات الحوارية في اليوم الأول من الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، أن تطوير مجموعة من المعايير العالمية في صناعة الضيافة المبنية على الشفافية والمتعلقة بالسلامة والنظافة، ستكون عوامل رئيسية في استعادة ثقة المسافرين مجدداً في مرحلة ما بعد كوفيد- 19.

قال تيم كوردون النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى مجموعة فنادق «راديسون بلو»: «في هذا العالم الجديد الذي نعيشه في ظل هذه الجائحة، التي لم يعرف عصرنا الحالي مثيلاً لها، سيكون بناء الثقة شيئاً جوهرياً وأساسياً، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى تعافي قطاع الضيافة في مرحلة ما بعد «كوفيد- 19». وهنا من الضرورة بمكان أن يشعر كل من العاملين في قطاع الضيافة وكذلك المستهلكين، أن صحتهم وعافيتهم أمر في غاية الأهمية، وأن منشآتنا آمنة وتتبع أفضل المعايير المتعلقة بالنظافة والتعقيم. وتعتمد منشآتنا بشكل رئيسي على سفر الشركات والأعمال، لذا فإنه من الضروري وجود معيار عالمي لتحديد قواعد وشروط الأمان في مختلف المنشآت السياحية في «الوضع الطبيعي الجديد» الذي نعيشه، وذلك قبل أن تبدأ الشركات والمؤسسات الكبرى في السماح لموظفيها بالسفر مجدداً بين مختلف دول العالم».

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «لدينا ثقة بأن السياح سيعودون قريباً وهو ما بدأنا نشهده بالفعل في رأس الخيمة، ويمكنني القول إننا محظوظون بوجود منتجعات سياحية تمتد على مساحات واسعة يضم بعضها فللاً خاصة، الأمر الذي يساعدنا على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بسهولة أكبر. تحتاج الفنادق إلى التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد مع زيادة أعمال التعقيم في الأماكن الرئيسية فيها، لاسيما ردهات الاستقبال».

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وقال كريستوفر لوند، المدير المسؤول عن قسم الفنادق في «كوليرز إنترناشونال»: «إن إحدى الطرق الرئيسية التي من شأنها أن تمنح المنشآت السياحية ثقة المستهلكين، وأعتقد بأن صناعة الضيافة في دولة الإمارات تسير على الطريق الصحيح في هذا الإطار، تتمثل في الشراكة مع الوكالات المعتمدة على غرار Bureau Veritas، للتأكد من أن جميع منشآتها تخضع لبروتوكولات التعقيم والنظافة المكثفة التي تتماشى مع الشروط والمعايير التي وضعتها الحكومة. إن الامتثال لهذه الإجراءات وتطبيقها بشكل دقيق، يمنح الفندق أو المنشأة السياحية علامة التميز وثقة الضيوف في الوقت عينه».

وقال سيمون كاسون، رئيس العمليات التشغيلية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى فنادق «فور سيزونز»: «نواصل العمل مع شركائنا المحليين، مثل شركات الطيران ومزودي خدمات النقل من المطار، ومشغلي الأنشطة والجولات السياحية، للتأكد من التزامهم الكامل بكافة إجراءات التعقيم والنظافة تماماً كما نفعل نحن».

%60 من الصينيين يرغبون بالسفر عام 2020

أظهرت الدراسة المشتركة التي أجرتها كل من «آيفي ألاينس»، و«سي سي تي»، و«باتا»، وتم إصدارها خلال «سوق السفر العربي»، أن 60% من الصينيين يرغبون في السفر عام 2020، وأن 45% يودون السفر إلى الخارج بوجه عام، خلال الفترة المقبلة، ووفقاً لأكاديمية السياحة الصينية، بلغ عدد السياح الصينيين الذين سافروا إلى الخارج عام 2019 نحو 155 مليون سائح، وبلغ إنفاق الزوار الصينيين 277.3 مليار دولار عام 2018، ما يضع الصين على رأس قائمة أسواق السياحة الخارجية في العالم.