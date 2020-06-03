شكرا لقرائتكم خبر عن عجـز تجـارة تركيـا يرتفـع 79% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من وزارة التجارة الثلاثاء أن عجز تجارة تركيا نما 78.7% على أساس سنوي إلى 3.36 مليار دولار في مايو/ أيار وفقاً لنظام التجارة الخاص. وأظهرت بيانات الوزارة أن الواردات انخفضت 28.2% إلى 12.79 مليار دولار بينما انكمشت الصادرات 40.8% إلى 9.43 مليار دولار في مايو/أيار وفقاً لنظام التجارة الخاص. (رويترز)

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