شكرا لقرائتكم خبر عن باريس تتوقع انكماش اقتصادها 11% خلال 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أمس الثلاثاء، أن الحكومة الفرنسية تتوقع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 11% هذه السنة في فرنسا، عوضاً عن 8% بحسب آخر التوقعات.
وقال لومير متحدثاً لإذاعة «إر تي إل» إن «الصدمة الاقتصادية بالغة القسوة» لكن «لديّ قناعة مطلقة بأننا سننهض مجدداً عام 2021». وقال «لدينا ثغرة هائلة» مع أزمة تفشي وباء كوفيد-19 حالياً، مؤكداً أن «الأسوأ لم يأت بعد».
وستدرج الحكومة هذه التقديرات الجديدة لمدى الانكماش الاقتصادي في مشروع ميزانية جديد مصحح تعرضه خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاشر من حزيران/يونيو.
وكان المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (إنسي) حذر الأسبوع الماضي من أن تراجع إجمالي الناتج الداخلي سيكون أكبر بكثير من نسبة 8% التي كانت الحكومة تتوقعها، لأن استئناف النشاط بعد بدء رفع تدابير الحجر سيكون «تدريجياً في أفضل الحالات في النصف الثاني من العام».
غير أن وزير الاقتصاد يعول على خطط دعم القطاعات المتضررة جراء الأزمة، مثل السياحة وصناعة السيارات والطائرات وغيرها، وعلى خطة الإنعاش الاقتصادي التي ستعلن في أيلول/سبتمبر بهدف تسريع النهوض الاقتصادي.
وقال «إننا نتخذ كل التدابير في جميع القطاعات»، مشيراً كذلك إلى خطة مزمعة للشركات التكنولوجية الناشئة «حتى لا يتم شراؤها الواحدة تلو الأخرى من عمالقة القطاع الرقمي».
(أ ف ب)
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