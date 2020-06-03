شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفـاع الأصـول الأجنبيـة لبنـوك الإمـارات 3% فـي إبريـل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

ارتفعت قيمة الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في الدولة بنحو 3 % في شهر إبريل الماضي إلى 814.89 مليار درهم، مقابل 791.64 مليار درهم في مارس الماضي، ويصل بذلك الارتفاع في قيمة الأصول الأجنبية لبنوك الإمارات إلى نحو 5.7 % منذ بداية العام، مقابل 771.092 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وبذلك تكون قيمة الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في الإمارات ارتفعت بنحو 43.8 مليار درهم منذ بداية العام، وبإضافة وصلت إلى 23.25 مليار درهم في شهر إبريل.

وأظهرت النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي أن صافي قيمة الأصول الأجنبية للقطاع وصل إلى 98.42 مليار درهم مقابل 60.2 مليار درهم في مارس، ونحو 91.1 في نهاية العام الماضي.

ووصلت نسبة الأصول الأجنبية إلى إجمالي الأصول إلى نحو 25.8 مليار درهم في نهاية إبريل الماضي، مقابل 25.3% في مارس، ونحو 25% في نهاية العام الماضي.

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من جهة أجرى رفع مصرف الإمارات المركزي حيازاته من الذهب 7.2% في إبريل الماضي إلى 6.4 مليار درهم مقابل 5.95 طن في شهر مارس الماضي. وبذلك تكون حيازات المركزي من الذهب ارتفعت بنسبة 58% منذ بداية العام من 4.04 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

ويعتبر الذهب من الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات. وكان مصرف الإمارات المركزي بدأ يزيد حيازاته من الذهب منذ يونيو 2019 بمضاعفة قيمة حيازاته من الذهب من 1.25 مليار درهم إلى 2.71 مليار درهم في سبتمبر من العام الماضي.

على صعيد آخرأظهرت النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي أن عدد فروع البنوك الوطنية تراجع بإغلاق 4 فروع في شهر إبريل الماضي، ليصل إجمالي الفروع التي أغلقتها البنوك الوطنية في الإمارات إلى 20 فرعاً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر إبريل الماضي، ليصل بذلك إجمالي عدد فروع البنوك الوطنية في الدولة إلى 636 فرعاً، مقابل 656 فرعاً في نهاية العام الماضي، وحوالي 743 فرعاً في نهاية 2018.

ويرجع الخبراء السبب في ذلك إلى عمليات الدمج التي شهدها القطاع في الآونة الأخيرة والتي أدت إلى إغلاق بعض فروع البنوك خاصة في المناطق التي كان فيها عدد كبير وازدواجية في وجود فروع البنوك المندمجة. كما يعود السبب كذلك جزئياً لخطط بعض البنوك لإعادة الهيكلة بإغلاق الفروع التقليدية وافتتاح أخرى ذكية في مواقع جديدة.

وبحسب بيانات «المركزي» أغلقت البنوك الأجنبية العاملة في الدولة فرعاً واحداً من منذ بداية العام ليصل عدد فروعها إلى 78 فرعاً في نهاية إبريل الماضي، مقابل 79 في نهاية العام الماضي، و80 فرعاً في نهاية 2018.

وأظهرت النشرة الإحصائية التي أصدرها «المركزي» أمس الثلاثاء أن إجمالي عدد العاملين في القطاع المصرفي ارتفع منذ بداية العام بإضافة 201 موظف ليصل إجمالي العدد إلى 35.838 موظفاً في نهاية إبريل مقابل 35.637 في نهاية العام الماضي. وارتفع عدد العاملين في البنوك الأجنبية بحوالي 1283 موظفاً خلال الفترة، في الوقت الذي تراجع فيه عدد العاملين في البنوك الوطنية منذ بداية العام بفارق 1082 موظفاً.