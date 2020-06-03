شكرا لقرائتكم خبر عن «أملاك للتمويل» تبحث استمرارية الشركة 22 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظر الجمعية العمومية لشركة «أملاك للتمويل»، في استمرارية الشركة في نشاطها، أو حلها وفقاً لمتطلبات المادة 302 من قانون الشركات التجارية، وذلك خلال اجتماعها الذي سيعقد يوم 22 يونيو الجاري.

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