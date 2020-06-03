شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة السياحة بالجيزة يكشف الإجراءات الوقائية مع إعادة تشغيل المطاعم 15 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد إمبابي، نائب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، ورئيس شعبة أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية، أنه يجري التنسيق مع الفنادق والمطاعم السياحية على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والوقائية اللازمة وذلك حال البدء في التشغيل في منتصف الشهر الجاري حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وكشف إمبابي في تصريح لـ"الخليج 365" عن أبرز المعايير اللازمة وهي أن يتم العمل بالنسبة المصرح بها كما أعلن مجلس الوزراء بحيث لا تزيد نسبة التشغيل عنها، إضافة إلى معايير الأمان داخليا والخاصة بالنظافة ووسائل التعقيم ووضع أدوات التعقيم على المطاعم قبل استقبال الجمهور، والتزام العاملين بأدوات الوقاية من الكمامات والجوانتيات وارتدائها، مشيرًا إلى أنه ستتم مراقبة تلك المطاعم والفنادق بهذه الشروط وستكون هناك لجان رسمية تتابع بشكل دوري تلك الشروط.

وطالب إمبابي المستهلكين أو المواطنين بضرورة متابعة تلك الالتزامات قبل دخول المطعم وتجنب المخالفين والإبلاغ عنهم وذلك حفاظًا على سلامة الجميع، وأوضح أن محافظة الجيزة لديها أكثر من 3 آلاف مطعم، وأنه تم التأكيد على تلك ضرورة الالتزام بتلك المعايير.

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وأكد ضرورة تأخير فتح المقاهي في الوقت الحالي نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وجدير بالذكر أن المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، علق على ارتفاع أعداد الإصابات مع توجه الدولة لفتح الاقتصاد، قائلاً: "المراجعة مستمرة وفقًا للمعطيات على الأرض والوضع الوبائي، حتى عندما قررت الدولة أن تقوم بعملية الغلق التدريجي اعتمدت على الوضع على الأرض، والآن نفس الوضع بالنسبة للفتح التدريجي يعتمد على الأوضاع على أرض الواقع".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن" الذي يعرض على قناة الحدث، أن اجتماع لجنة الأزمات المتوقع أن يعقد نهاية هذا الأسبوع سيحدد مسار استكمال عملية الفتح الجزئي للأنشطة الاقتصادية المختلفة من خلال كل الأوضاع على الأرض فيما يخص دور العبادة والمطاعم ودور السينما والمسرح، مشيرًا إلى أن قرار الفتح لن يكون لكل القطاعات في نفس الوقت، لكن بالطبع سيكون هناك تدرج، موضحًا أن الأسرع والأقرب أو الأبعد في عملية الفتح ستحدده اللجنة في اجتماعها.