شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالتذبذب قرب مستوى 0.9626 ولا يزال دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، تدعمه الإشارات السلبية التي تظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو 0.9541 بشكل رئيسي.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.9626 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف زيارة مناطق 0.9730 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9540 والمقاومة 0.9650

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط