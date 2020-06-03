شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يلامس الحاجز النفسي – تحليل - 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت مزيد من الارتفاعات القوية ليصل إلى حاجز 40.00 دولار، ليشير إلى أن المجال مفتوح أمام مواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع التذكير بأن أهدافنا التالية تتواجد عند 42.40 ثم 43.25.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن كسر 39.00 سيضغط على السعر لبدء تصحيح لحظي هابط قد يستهدف مناطق تمتد إلى 36.95 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.70 والمقاومة 42.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد