شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تضطر لبعض الانخفاض – تحليل - 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات سلبية منذ يوم أمس ليتحرك قرب الدعم الأولي 17.77، والذي يمثّل عامل الحماية الأول لاستمرار السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مشارف مناطق التشبع في البيع.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 18.93 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن كسر 17.77 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 17.10 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد