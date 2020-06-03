شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحصل على العزم الإيجابي – تحليل - 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات سلبية يوم أمس ليقترب من الدعم المحوري 1719.00، ويتذبذب حول المتوسط المتحرك 50 الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ويصل إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1764.00 مبدئياً.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، مع التذكير بأن كسر 1719.00 سيدفع السعر لاختبار الدعم الأهم عند 1691.10 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1715.00 والمقاومة 1760.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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