الدولار مقابل الين يحقق مكاسب قوية – تحليل - 03-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الين صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليخترق مستوى 108.00 ويستأنف المسار الصاعد، معززاً التوقعات بتحقيق مزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة، حيث يتحرك داخل قناة لحظية صاعدة تظهر بالصورة، والتي تدعم فرص تحقيق هدفنا الإيجابي الرئيسي المنتظر عند 109.22.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، قد يسبقه بعض الميل الهابط المؤقت بتأثير سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن الثبات فوق 107.35 مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.70 والمقاومة 109.22
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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