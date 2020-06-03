شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يؤكد الاختراق – تحليل - 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختراق مستوى 1.2515، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو مستوى 1.2777 الذي يمثّل الهدف الإيجابي التالي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم السعر من الأسفل ليعزز التوقعات بالارتفاع، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2515 والثبات دونه سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض والتوجه إلى 1.2400 ثم 1.2304 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2500 والمقاومة 1.2670

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد