شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يجتاز الهدف الأول – تحليل - 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج اليورو مقابل الدولار بتأكيد اختراق مستوى 1.1170 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 1.1295.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع اليوم بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 1.1170 مهم لمواصلة الاتجاه الصاعد المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1100 والمقاومة 1.1290

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد