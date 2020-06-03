شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة إيجابية مع إعادة فتح الاقتصاديات العالمية والتطلع لتحفيز جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع، الشهر، الربع الفصلي والنصف الثاني من عام 2020 على اللون الأخضر اليوم الأربعاء في ظلال تسعير المستثمرين إعادة فتح الاقتصاديات العالمية والتطلع لاعتماد للمزيد من التحفيز عالمياً وبالأخص من قبل الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يطغي على التوترات الأخيرة بين واشنطون وبكين والاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت انكماشاً 0.3% خلال الربع الأول مقابل نمو 0.5% في الربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 0.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي تباطؤ النمو إلى 1.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.2% في الربع الرابع.

ويأتي ذلك عقب ساعات من قيام صانعي السياسية النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي أمس الثلاثاء بالبقاء على أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي عند 0.25% والذي يعد أدنى مستوى لها على الإطلاق، مع التطرق إلى الاستعداد لزيادة مشتريات المركزي الاسترالي من السندات مرة أخرى وأنه سيتم عمل كل ما هو ضروري لضمان استمرار أسواق السندات في العمل وتحقيق أهداف العائد على سندات.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.60% ليربح 9.50 نقطة ويصل إلى المستوى 1,597.18، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.15% ليربح هو الأخر 256.13 نقطة ويصل إلى المستوى 22,581.74.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.39% ليربح 15.48 نقطة ويصل إلى المستوى 3,999.05، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.36% ليربح هو الأخر 10.57 نقطة ويصل إلى المستوى 2,931.97.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاُ بنسبة 1.07% ليربح 257.71 نقطة ويصل إلى المستوى 24,253.65، وارتفاع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 2.42% ليربح هو الأخر 50.61 نقطة ويصل إلى المستوى 2,137.80.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.84% ليربح 92.82 نقطة ويصل إلى المستوى 11,126.99، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.90% ليربح هو الأخر 52.51 نقطة ويصل إلى المستوى 5,887.60.