شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليجني المؤشر أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.05% بما يعادل -3.58 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ ارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول. لهذا نحن نتوقع عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 7,073.95، ليستهدف مستوى المقاومة 7,396.60. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,073.95 ومستوى المقاومة 7,396.60. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 84 عدد أسهم الشركات الخاسرة 95 عدد أسهم الشركات الثابتة 16 عدد أسهم الشركات المتداولة 195

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