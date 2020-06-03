شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي للأعلى له في خمسة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفاع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال وتسعير المستثمرين لإعادة فتح الاقتصاديات العالمية مقابل تصاعد الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة مؤخراً.

في تمام الساعة 02:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.52% إلى مستويات 0.6933 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6897، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 0.6983، بينما حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6887.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الإنشاء من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 24.9 مقابل 21.6 في نيسان/أبريل الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد إلقاء مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي للنظام المالي ميشيل بولوك خطاباً تحت عنوان "الذعر والوباء وتفضيلات الدفع" في سلسلة البث المتطور على شبكة الإنترنت.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة تصاريح البناء والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 1.8% مقابل 2.6% في آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 10.8%، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت انكماشاً 0.3% خلال الربع الأول مقابل نمو 0.5% في الربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 0.4%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي تباطؤ النمو إلى 1.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.2% في الربع الرابع، ويأتي ذلك عقب ساعات من قيام صانعي السياسية النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي أمس الثلاثاء بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل دون تغير يذكر للاجتماع الثالث على التوالي عند 0.25% والذي يعد أدنى مستوى لها على الإطلاق، الأمر الذي جاء متوافقاً آنذاك مع التوقعات.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس فقد 9,000 ألف وظيفة مقابل فقد 20,236 ألف وظيفة في نيسان/أبريل، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 37.2 مقارنة بما قيمته 36.9 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 26.7 في نيسان/أبريل، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر اتساع التراجع إلى 13.7% مقابل 10.3 في آذار/مارس.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي التي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد توضح تقلص الانكماش إلى ما قيمته 44.2 مقابل 41.8 في نيسان/أبريل، بخلاف ذلك، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 6.19 مليون ولقي 376,320 شخص مصرعهم في 216 دولة.

وفي سياق أخر، تقييم الأسواق احتمالات نشر الجيش الأمريكي في الولايات المتحدة لقمع الاضرابات والمظاهرات العنيفة في المدن حيال مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية على أيدي الشرطة الأمريكية، وذلك عقب فشل حظر التجول في احتواء الاحتجاجات الحاشدة التي تضمنت عنف ونهب مع نزول المتظاهرين للشوارع بعد أسابيع من عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا والتي تسبب في فقد الملايين لوظائفهم.

الجدير بالذكر أن تلك الاضرابات الموسعة التي تشهدها أمريكا، قد عزز القلق حيال تفشي الفيروس التاجي بشكل أوسع وسط تلك التجمعات البشرية وأعادت المخاوف حيال فرص التعافي للاقتصاد الذي يخرج لتوه من الانكماش الذي يشبه الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي، ووجه ترامب الاثنين انقادات حادة لعمداء الولايات الأمريكية مع وصفه لهم بالضعفاء وأنه يجب عليهم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في التعامل مع الاحتجاجات.