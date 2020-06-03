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شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الاقتصاد الاسترالي خلال الربع الأول دون التوقعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي أظهرت انكماش بنسبة 0.3% مقابل نمو بنسبة 0.5% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت إلى انكماش بنسبة 0.4%.
وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.4% مقابل 2.2% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، لتعد بذلك القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت إلى نفس النسبة.
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