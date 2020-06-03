شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 5461 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، ويقترب السهم حاليا من خط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على المؤشر لمستوى الدعم 5000 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون اختراق المؤشر لمستوى 5300 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,444 وبين مستوى المقاومة هو 5,484 نقطة