شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشرمن الارتفاع بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 9067 نقطة، ليغلق بذلك أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما يعد إشارة ايجابية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى 9100 نقطة، فستتجه الأنظار لأعلى لمستوى المقاومة الهام والقوي عند 9700 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,030 وبين مستوى المقاومة هو 9,108 نقطة