شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن انخفاض مخزونات النفط على خلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أولية غير رسمية صادرة عن معهد البترول الأمريكي بأن مخزونات النفط انخفضت بنحو 483 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بحوالي 3.5 مليون برميل.



وأظهرت البيانات ارتفاع مخزون البنزين بحوالي 1.7 مليون برميل ببينما ارتفع مخزون المقطرات 5.9 مليون برميل في نفس الفترة.



يأتي ذلك قبيل صدور البيانات الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء، وهي بيانات تؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.