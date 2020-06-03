شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع وسط تجاهل لأحداث العنف في مختلف المدن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء حيث تجاهل المستثمرون ما يجري من أحداث شغب ةأعمال عنف واحتجاجات عارمة في مختلف الولايات والمدن.



وهدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بنشر قوات من الجيش في الولايات الأكثر تضررا من أعمال العنف عقب مقتل مواطن من أصول إفريقية على يد شرطي.



وساد التفاؤل بين المستثمرين مع استمرار إجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي الأمر الذي يعني التعافي من أزمة وتداعيات فيروس كورونا بشكل تدريجي.



مع ذلك، توقع مسح أجراه الاحتياطي الاتحادي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 52.8% في الربع الثاني.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 3.9% وأغلق عند 36.81 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 36.6 دولار وأقل سعر عند 35.2 دولار.



وصعد سعر "برنت" بنسبة 3.3% مغلقا عند 39.57 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 39.5 دولار وأقل سعر عند 38.2 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1% (ما يعادل 267 نقطة) إلى 25742 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25743 نقطة وأقل مستوى عند 25533 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 56 نقطة) إلى 9608 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 9611 نقطة وأقل مستوى عند 9472 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8%% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 3081 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3081 نقطة وأقل مستوى عند 3051 نقطة.