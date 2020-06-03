شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع رغم القلق من الطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات يوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك على الرغم من المخاوف المرتبطة بضعف الطلب الصيني على ستيراد المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة.



وذكر أحد المحللين في "بنك أوف كومينيكيشنز" بأن بعض التوجيهات التي أطلقتها الحكومة الصينية للشركات بضرورة وقف استيراد الصويا من أمريكا تعكس ضعف الطلب.



وجاء ضعف الطلب على الصويا من جانب الصين كنتيجة لأزمة فيروس كورونا وتراجع حركة الشحن بين واشنطن وبكين.

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وعلاوة على ذلك، هناك توترات هدأت بعض الشيء بين الولايات المتحدة والصين بسبب منشأ فيروس كورونا وأيضاً إقرار بكين قانونا جديدا للأمن القومي في هونج كونج.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 23:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.1% إلى 8.50 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 8.56 دولار وأقل سعر عند 8.38 دولار.