الاحساء للتنمية يخترق خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 03-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الاحساء للتنمية (2140) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.13% بما يعادل 0.12 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب عند 11.10 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.36 ومستوى المقاومة 11.10.
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