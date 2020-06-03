شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير يستعد لمهاجمة سقف تركيبة فنية إيجابية – تحليل صباحي – 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم التعمير (4150) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 2.20% بما يعادل 0.30 نقطة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، وبدعم إيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليستعد السهم بارتفاعاته الأخيرة مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 14.00، فهذا المستوى يمثل سقف تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو اختراق مستوى المقاومة 14.00، ليؤكد السهم على صحة نموذج القاع المزدوج المتكون، ليستهدف بعدها مباشرة أولى مستويات المقاومة عند 15.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.36 ومستوى المقاومة 14.50.
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