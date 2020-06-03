شكرا لقرائتكم خبر عن بحر العرب يمحو مكاسبه المبكرة – تحليل صباحي – 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم بحر العرب (7201) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك بعدما صعد في بداية تداولاته الصباحية ليسجل أعلى سعر له عند 34.85، ليرتد منه انخفاضاً ويمحو جميع تلك المكاسب، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 30.00، ليستهدف مستوى المقاومة 37.30. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.00 ومستوى المقاومة 36.00.

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