شكرا لقرائتكم خبر عن جازداكو يرتفع بمحاذاة خط ميل هابط – تحليل صباحي – 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جازداكو (6090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.74% بما يعادل 0.08 نقطة في جلسة اتسمت بالتذبذب، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق. Advertisements لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع الحذر للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 11.50. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.50 ومستوى المقاومة 11.50.

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