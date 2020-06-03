شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر يخترق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شاكر (1214) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 9.09، فهذا المستوى يمثل سقف تركيبة فنية إيجابي متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مدفوعاً بزيادة كبيرة في أحجام التداول، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 5.45% بما يعادل 0.49 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 9.09، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 10.10، ويليه مستوى المقاومة 11.04 كمستهدف سعري لهذا النموذج الفني المتكون.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.50 ومستوى المقاومة 10.10.