شكرا لقرائتكم خبر عن البلاد يواجه منقطة مقاومة قوية – تحليل صباحي – 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم البلاد (1140) في آخر جلساته، وذلك على اثر اختباره لمقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.54% بما يعادل -0.12 نقطة، ليحاول السهم بذلك اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما نلاحظ زيادة محدودة في أحجام التداول.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 22.86، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 24.02.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.00 ومستوى المقاومة 22.86.