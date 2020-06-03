شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية ينخفض بتأثير مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سبكيم العالمية (2310) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 14.82، ليسجل السهم خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.27% بما يعادل -0.04 نقطة، ليحاول السهم بذلك اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل تأثره بالدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ولكن بالرغم من ذلك يظل السهم يتحرك بمحاذاة خط ميل ريسي هابط على المدى البعيد.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 14.82، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 15.98.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 15.60.