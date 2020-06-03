شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر ريت يجني أرباحه – تحليل صباحي – 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مشاعر ريت (4337) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وفي الوقت نفسه يحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.41% بما يعادل -0.03 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7.00، ليستهدف مستوى المقاومة 7.40 من جديد استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.08 ومستوى المقاومة 7.40.