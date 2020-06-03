شكرا لقرائتكم خبر عن "مع هشام طلعت أنت كسبان"..سندات الرحاب للتوريق توزع الكوبون الـ22 بفائدة 12.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يضيف رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، للاقتصاد المصري، مجموعة عقارية ناجحة تضم مدن سكنية متكاملة وأفخم الفنادق فقط، بل أضاف إلى جانب ذلك تشغيل الآلاف من العمالة وسداد مئات الملايين من الضرائب، علاوة على ذلك تحقيق أرباح للمساهمين معه في مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وكذلك المستفيدين من توريق محفظة الأوراق مالية المساهمة فى تمويل مشروعاته العقارية بأعلى من عائد البنوك.

آخر استفادة مشتري سندات محفظة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حصولهم على عائد توزيع الكوبون رقم 22 لحملة سندات الإصدار السابع الشريحة (ب) والتي تستحق في أغسطس 2021 يوم 10 يونيو الجاري، والتى يبلغ عائدها 12.7%.

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وكان رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، كعادته قد سبق السوق العقاري بتأسيسه لشركة الرحاب للتوريق عام 2008، ويتمثل غرض شركة الرحاب للتوريق في إصدار سندات بضمان محفظة أوراق مالية للمساهمة فى تمويل المشروعات العقارية، وتضم قائمة المؤسسين لشركات الرحاب، الشركة العربية للتطوير وشركة الإسكندرية للاستثمار وشركة سان استيفانو للاستثمار العقاري، وكلها شركات تابعة لمجموعة طلعت مصطفى، التي يقودها هشام طلعت مصطفى، أفضل مطور عقاري في مصر.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أداء مالي قوي خلال الربع الأول من عام 2020، إذ ارتفعت أرباح الشركة في الربع الأول من العام الجاري إلى 375.3 مليون جنيه مقابل 361.2 مليون جنيه عن نفس الفترة من 2019 وبنسبة نمو 4% وفق القوائم المالية للشركة، جاء ذلك بعدما صعدت إيرادات الشركة من الوحدات العقارية المباعة 9.6% في نهاية الربع الأول لتصل إلى 1.3 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي مقارنة بـ1.2 مليار جنيه في مارس 2019.

وبلغ رصيد مبيعات الوحدات التي لم يتم تسليمها لعملائها 49.3 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي وهو ما سيدر عليها إيرادات بقيمة 40.8 مليار جنيه خلال السنوات الأربع القادمة، كما أن هذه المبيعات تم تغطيتها بشيكات آجلة على عملاء الشركة تغطي 90% من المبيعات.