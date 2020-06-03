شكرا لقرائتكم خبر عن التعافي الاقتصادي البطيء يضغط على صغار المقرضين والان نبدء بالتفاصيل

«هناك سبب لوجود شركات تطوير الأعمال، وقد تجد الكيانات القوية طرقا للاستفادة من الأزمة».. ليزا كواسنوفسكي- محلل مالي «نريد استخدام العائدات لتحصين السيولة وخلق المزيد من المرونة» ديفيد جولوب- الرئيس التنفيذي لجولوب كابيتال

يمكن للتعافي الاقتصادي البطيء أن يختبر قوة المقرضين من غير البنوك، مما يجبر الكثيرين على زيادة رأس المال إذا كانت الشركات التي اقترضت منهم تكافح من أجل التعافي بعد الإغلاق الذي فرض عليهم خلال جائحة فيروس كورونا

وتوسعت شركات تطوير الأعمال (بي دي سي) التي تقرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسرعة خلال العقد الماضي، مع زيادة عدد الشركات المتداولة علنا في إجمالي الأصول بنحو أربعة أضعاف إلى 83.6 مليار دولار، اعتبارا من الربع الأول من عام 2020، وفقًا لرفينتيف Refinitiv، مزود بيانات السوق.

وسجلت العديد من هذه الشركات، بما في ذلك إف إس كيه كيه أر كابيتال FS KKR ونيو ماونتن فاينانس New Mountain Finance. وأوك تري سبشيلتي ليندينج Oaktree Specialty Lending هذا الشهر خسائر فصلية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التخفيضات في محافظ القروض الخاصة بها.

وقال محللون إنه في الأسابيع والأشهر المقبلة، سوف يتطلع مقرضو الائتمان الخاصون إلى الحفاظ على ما يكفي من النقد لتمويل التزامات القروض، وسداد الديون، وإبقاء خيارات التمويل مفتوحة. ولكن بالنسبة لبعض المقرضين، قد يثبت أن ذلك يمثل تحديًا، خاصة وأنه من المتوقع أن يسحب عدد كبير من المقترضين مبالغ كبيرة لمواجهة بطء وتيرة الانتعاش الاقتصادي.

وقال ميتشيل بين Mitchel Penn، المحلل في شركة جاني مونتجومري سكوت Janney Montgomery Scott LLC: «في الأوقات الاقتصادية الجيدة، كانوا يحصدون المكاسب»، مشيرًا إلى السيولة القوية الناتجة عن المدفوعات المسبقة على القروض، حيث وجد المقترضون صفقات أفضل أو رعاة أكبر لبيع شركات المحافظ، وأضاف: «ولكن بعد ذلك عندما أصاب الفيروس الاقتصاد، كل شيء توقف في يوم وليلة».

وأعلن المقرضون مثل إف إس كيه كيه أر كابيتال وجولوب كابيتال Golub Capital. عن زيادة في رأس المال بقيمة 250 مليون دولار وحوالي 300 مليون دولار على التوالي في الأسابيع الأخيرة.

وقال ديفيد جولوب، الرئيس التنفيذي في جولوب كابيتال، خلال مكالمة بيان في 11 مايو عندما سئل عن كيفية التخطيط لاستخدام العاصمة الجديدة: «نريد استخدام العائدات لتحصين السيولة وخلق المزيد من المرونة».

واتخذت شركات التنمية المالية خطوات لدعم النقدية منذ بدأ انتشار الوباء، وفي بعض الحالات زيادة خطوط الائتمان الخاصة بها من البنوك التقليدية أو خفض أرباح الأسهم.

وقالت شركة هارفيست كابيتال كريديت Harvest Capital Credit، وهي شركة إقراض تتضمن محفظتها مشغلاً لمتاجر رهن البضائع ومتاجر صناعة الأدوات اليدوية، إنها حولت إستراتيجيتها من زيادة الاستثمارات للحفاظ على رأس المال، وعلقت أرباح الأسهم المستقبلية. وسجلت خسارة تشغيلية صافية ربع سنوية قدرها 3.7 مليون دولار، وقد لا تتمكن من تمديد حد الائتمان المصرفي الذي تم وضعه في 30 أبريل.

وقال ويليام ألفاريز William Alvarez، المدير المالي للشركة في بيان أرباح 13 مايو: «لدينا حوار نشط ومستمر، وكلنا أمل في أن نتمكن من تمديده»، وأضاف: «ولكن مرة أخرى، هذه أزمات غير مسبوقة، والجميع يتعامل مع الوضع بحذر شديد».

ويمثل الوباء اختبارًا رئيسيًا لهؤلاء المقرضين من غير البنوك، ممن عانى العديد منهم بعد الانكماش الأخير وانتقل إلى مناطق عالية المخاطر من الإقراض التجاري، الذي تجنبته البنوك التقليدية.

وقال محللون إنه من المتوقع أن تزداد خسائر الائتمان في الأشهر المقبلة، مما يسلط الضوء على معايير الاكتتاب، التي استخدمتها شركات التطوير هذه عندما كان الاقتصاد قويا.

وقالت تشيلسي ريتاردسون Chelsea Richardson المحلل في وكالة فيتش، التي تغطي القطاع: «لم نشهد حدوث اكتتاب خلال دورة كاملة».

وقال محللون إن العامل الرئيس الآخر لهؤلاء المقرضين هو الحاجة لمواكبة نسب الرافعة المالية التنظيمية (أي نسبة الدين إلى الملكية).

ووفقا لليزا كواسنوفسكي Lisa Kwasnowski، المحلل التي تغطي الصناعة لصالح دي بي أر أس مورنينج ستار DBRS Morningstar، فإن الحفاظ على نسبة الدين إلى حقوق الملكية، التي تقل عن اثنين إلى واحد أمر بالغ الأهمية للمديرين الماليين الذين يرغبون في إبقاء خيارات التمويل مفتوحة أثناء تحركهم خلال فترة الانكماش الاقتصادي. وقالت، إن أي شيء أعلى من تلك النسبة يمكن أن يضع الشركات أمام احتمالية انتهاك لقرضها المصرفي أو اتفاقيات الديون، وربما تأخذ عددًا من خيارات التمويل، مثل الحصول على قرض إضافي.

لكن البقاء دون الحد التنظيمي - أو دون الأهداف الدنيا التي تحددها بي دي سي داخليًا - قد يكون أمرًا صعبًا، حيث تضع الشركة دفاتر قروضها بالقيمة العادلة، مما يعني أن قيمة محافظ قروضها يمكن أن تتذبذب.

وإذا استمرت قيم القروض في الانخفاض مع سعي الشركات لإعادة فتحها، فقد ترتفع نسب الرافعة المالية إلى الأعلى نتيجة لانخفاض قيم الأسهم.

وقال محللون إن هذا يمكن أن يدفع بشركات التنمية المالية لجمع رأس المال من المستثمرين في الأسهم. وقالت كواسنوفسكي إن الطلب على المقرضين الذين لديهم فهم قوي للأسواق المتخصصة وسجل قوي من الإقراض للشركات المتعثرة قد يكون قويا.

واختتمت: «هناك سبب لوجود هذه الكيانات، وقد تجد الشركات القوية طرقا للاستفادة من الأزمة».

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إن العنف الذي اندلع في المدن الأمريكية في نهاية هذا الأسبوع يتجاوز بكثير الغضب المبرر لمقتل جورج فلويد الذي وقع يوم الإثنين قبل الماضي، حيث يقوم المتظاهرون بنهب المتاجر ومهاجمة الشرطة دون عقاب، ويهددون بانهيار أكبر للنظام العام. لذا، فحماية النظام والأبرياء واستعادة النظام هو واجب الحكومة الأول.

وكانت المشاهد العنيفة في أكثر من 30 مدينة الأسوأ منذ عقود. واجتاحت شرطة مينيابوليس يوم الجمعة حيث احترقت أحياء ومراكز شرطة، وتم الاعتداء على شرطة لوس أنجلوس، وتخريب سياراتهم وحرقها.

وفي ميلووكي، أصيب ضابط شرطة يبلغ من العمر 38 عامًا بالرصاص ونُهب 16 مبنى. وفي دالاس، تم رجم صاحب متجر يحاول الدفاع عن ممتلكاته بساطور وضربه وتركه ينزف في الشارع.

ورأى الأمريكيون الذين يشاهدون التلفزيون الصحفيين وهم يمسكون ويدفعون من قبل المتظاهرين، ممن وجهوا إشارات بذيئة للكاميرات.

وتم رشق الشرطة بالحجارة والزجاجات وسط لافتات «Defund the Police» أو أوقفوا تمويل الشرطة، ووضع رؤساء البلديات في جميع أنحاء البلاد حظر التجول، وتم استدعاء الحرس الوطني في مينيابوليس وأماكن أخرى.

وكان هذا أكثر من مجرد غضب عفوي من مقطع الفيديو المريب للشرطي الأبيض ديريك تشوفين Derek Chauvin، وهو يجلس راكعًا على عنق جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي ما يقرب من تسع دقائق والثاني يتوسل للسماح له بالتنفس.

وكانت العديد من الاحتجاجات سلمية. لكن أعمال الشغب في العديد من الأماكن كانت لها آثار الفوضى المخطط لها من قبل أولئك الذين يستخدمون فلويد كذريعة للجريمة.

وألقى الحاكم تيم فالز Tim Walz باللوم على المحرضين من خارج ولاية مينيسوتا، بما في ذلك المتعصبون البيض ومروجو المخدرات لتغذية العنف، على الرغم من أنه لم يقدم أي دليل على ذلك.

وألقى المدعي العام الأمريكي بيل بار Bill Barr يوم السبت باللوم على الكثير من المشاكل وقال: «المتطرفون واليساريون يستخدمون تكتيكات تشبه تفكير حركة الأنتيفيا، ويسافر الكثير منهم من خارج الدولة للترويج للعنف». والأنتيفيا هي حركة سياسية تدعي أنها مناهضة للفاشية.

ويرتدي أعضاء الأنتيفيا ملابس سوداء ويغطون رؤوسهم، وغالبا ما يتركون الآخرين يديرون الخطوط الأمامية أثناء توجيه الاعتداءات على الشرطة من مسافة بعيدة.

ووسط هذه الفوضى، أبدت الشرطة في معظم المدن انضباطًا ملحوظًا. اقتحمت سيارة شرطة حشدًا يحيط بها في مدينة نيويورك، لكن حتى رئيس البلدية بيل دي بلاسيو Bill de Blasio أشار إلى أن هذا ما كان ليحدث لو لم يكن المتظاهرون يهددون.

ويكمن الخطر في أنه مع تصاعد المواجهات، سيفقد بعض رجال الشرطة هدوءهم ويقتلون شخصا ما، مما ينتج عنه دورة أخرى من الاحتجاج والعنف.

والآن قارن كل هذا مع تقدم النظام القضائي في قضية فلويد، حيث اتهم الضابط تشوفين يوم الجمعة بتهمة القتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ من الدرجة الثانية. ووجه محامي مقاطعة هينيبن اتهامات له في وقت قياسي، ويقول إنه قد يوجه المزيد من التهم على الأرجح ضد واحد أو أكثر من الضباط الثلاثة الآخرين المتورطين في القبض على فلويد.

وساعدت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي جهات التحقيق، مثل مكتب المدعي العام. وأدان بار الأفعال في الفيديو وبدأ تحقيقا في الحقوق المدنية.

وشجبت الشرطة الحالية والسابقة في الوسط السياسي الأفعال على الفيديو باعتبارها انتهاكًا صارخًا لأساليب الشرطة المناسبة. وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة رهيبة، قال فيها: «عندما يبدأ النهب.. يبدأ إطلاق النار»، لكن ملاحظاته دعمت فلويد وأبدت تعاطفها مع المتظاهرين السلميين على عكس المشاغبين.

ووحشية الشرطة شائعة جدًا، ويجب مقاضاتها. لكن هذه الأحداث أصبحت قضايا وطنية لأنها مكشوفة في وسائل الإعلام.

وجعلت الكاميرات المسلطة على رجال الشرطة من الصعب التستر على الانتهاكات وربما ردعت البعض. ويوجد عنصريون بيض في وسطنا لكنهم محكومون في كل مكان باستثناء مستنقعات التطرف على الإنترنت.

وهناك أيضًا عواقب للتعدي على حياة السود عندما تتراجع الشرطة عن القيام بدورها المنوطة به.

ووجد رولاند فراير Roland Fryer، الخبير الاقتصادي في جامعة هارفارد، أنه عندما تنتشر حادثة شرطة رفيعة المستوى ويتبعها تحقيق وزارة العدل، ترتفع جرائم القتل والجنايات في الأشهر المقبلة. وأخبر كاتب وول ستريت جايسون رايلي Jason Riley الأسبوع الماضي في مقطع فيديو لمعهد مانهاتن: «إن ذلك يكلف حياة السود، وهذا يؤلمني، ولا أحد يتحدث عنه».

وكل هذا يشكل تحديًا خاصًا للمؤسسة الليبرالية التي تدير معظم هذه المدن والدول. وكان عمدة أتلانتا ودنفر ممتازين في التمييز بين الاحتجاج السلمي والدمار العنيف. لكن البعض الآخر شجع الغضب ضد الشرطة، وارتقى ما يسمى بـ«مدعي العدالة الاجتماعية» إلى السلطة في مدن مثل فيلادلفيا وسان فرانسيسكو وسانت لويس. وسنرى الآن ما إذا كانوا يحمون الأحياء التي يزعمون أنهم يمثلونها ضد الغوغاء العنيفين.

وينطبق الشيء نفسه على وسائل الإعلام والمثقفين الليبراليين، الذين يصورون بشكل عام أعمال الشغب على أنها استجابة مفهومة للظلم الاجتماعي، فمعظمهم يعيش بعيدًا عن الأحياء المحترقة ويشجبون الشرطة، ويتجاهلون أنه لا توجد فرصة لمعالجة الظلم الاجتماعي دون وجود نظام مدني أساسي.

ختامًا، سيكون الضحايا الرئيسيون لصيف من الفوضى في أمريكا هم الأحياء الفقيرة والأقليات التي تشتعل فيها النيران.