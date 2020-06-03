شكرا لقرائتكم خبر عن العدل والفوضى والان نبدء بالتفاصيل

إن العنف الذي اندلع في المدن الأمريكية في نهاية هذا الأسبوع يتجاوز بكثير الغضب المبرر لمقتل جورج فلويد الذي وقع يوم الإثنين الماضي، حيث يقوم المتظاهرون بنهب المتاجر ومهاجمة الشرطة دون عقاب، ويهددون بانهيار أكبر للنظام العام. لذا، فحماية النظام والأبرياء واستعادة النظام هو واجب الحكومة الأول.

وكانت المشاهد العنيفة في أكثر من 30 مدينة الأسوأ منذ عقود. واجتاحت شرطة مينيابوليس يوم الجمعة حيث احترقت أحياء ومراكز شرطة، وتم الاعتداء على شرطة لوس أنجلوس، وتخريب سياراتهم وحرقها.

وفي ميلووكي، أصيب ضابط شرطة يبلغ من العمر 38 عامًا بالرصاص ونُهب 16 مبنى. وفي دالاس، تم رجم صاحب متجر يحاول الدفاع عن ممتلكاته بساطور وضربه وتركه ينزف في الشارع.

ورأى الأمريكيون الذين يشاهدون التلفزيون الصحفيين وهم يمسكون ويدفعون من قبل المتظاهرين، ممن وجهوا إشارات بذيئة للكاميرات.

وتم رشق الشرطة بالحجارة والزجاجات وسط لافتات «Defund the Police» أو أوقفوا تمويل الشرطة، ووضع رؤساء البلديات في جميع أنحاء البلاد حظر التجول، وتم استدعاء الحرس الوطني في مينيابوليس وأماكن أخرى.

وكان هذا أكثر من مجرد غضب عفوي من مقطع الفيديو المريب للشرطي الأبيض ديريك تشوفين Derek Chauvin، وهو يجلس راكعًا على عنق جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي ما يقرب من تسع دقائق والثاني يتوسل للسماح له بالتنفس.

وكانت العديد من الاحتجاجات سلمية. لكن أعمال الشغب في العديد من الأماكن كانت لها آثار الفوضى المخطط لها من قبل أولئك الذين يستخدمون فلويد كذريعة للجريمة.

وألقى الحاكم تيم فالز Tim Walz باللوم على المحرضين من خارج ولاية مينيسوتا، بما في ذلك المتعصبون البيض ومروجو المخدرات لتغذية العنف، على الرغم من أنه لم يقدم أي دليل على ذلك.

وألقى المدعي العام الأمريكي بيل بار Bill Barr يوم السبت باللوم على الكثير من المشاكل وقال: «المتطرفون واليساريون يستخدمون تكتيكات تشبه تفكير حركة الأنتيفيا، ويسافر الكثير منهم من خارج الدولة للترويج للعنف». والأنتيفيا هي حركة سياسية تدعي أنها مناهضة للفاشية.

ويرتدي أعضاء الأنتيفيا ملابس سوداء ويغطون رؤوسهم، وغالبا ما يتركون الآخرين يديرون الخطوط الأمامية أثناء توجيه الاعتداءات على الشرطة من مسافة بعيدة.

ووسط هذه الفوضى، أبدت الشرطة في معظم المدن انضباطًا ملحوظًا. اقتحمت سيارة شرطة حشدًا يحيط بها في مدينة نيويورك، لكن حتى رئيس البلدية بيل دي بلاسيو Bill de Blasio أشار إلى أن هذا ما كان ليحدث لو لم يكن المتظاهرون يهددون.

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ويكمن الخطر في أنه مع تصاعد المواجهات، سيفقد بعض رجال الشرطة هدوءهم ويقتلون شخصا ما، مما ينتج عنه دورة أخرى من الاحتجاج والعنف.

والآن قارن كل هذا مع تقدم النظام القضائي في قضية فلويد، حيث اتهم الضابط تشوفين يوم الجمعة بتهمة القتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ من الدرجة الثانية. ووجه محامي مقاطعة هينيبن اتهامات له في وقت قياسي، ويقول إنه قد يوجه المزيد من التهم على الأرجح ضد واحد أو أكثر من الضباط الثلاثة الآخرين المتورطين في القبض على فلويد.

وساعدت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي جهات التحقيق، مثل مكتب المدعي العام. وأدان بار الأفعال في الفيديو وبدأ تحقيقا في الحقوق المدنية.

وشجبت الشرطة الحالية والسابقة في الوسط السياسي الأفعال على الفيديو باعتبارها انتهاكًا صارخًا لأساليب الشرطة المناسبة. وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة رهيبة، قال فيها: «عندما يبدأ النهب.. يبدأ إطلاق النار»، لكن ملاحظاته دعمت فلويد وأبدت تعاطفها مع المتظاهرين السلميين على عكس المشاغبين.

ووحشية الشرطة شائعة جدًا، ويجب مقاضاتها. لكن هذه الأحداث أصبحت قضايا وطنية لأنها مكشوفة في وسائل الإعلام.

وجعلت الكاميرات المسلطة على رجال الشرطة من الصعب التستر على الانتهاكات وربما ردعت البعض. ويوجد عنصريون بيض في وسطنا لكنهم محكومون في كل مكان باستثناء مستنقعات التطرف على الإنترنت.

وهناك أيضًا عواقب للتعدي على حياة السود عندما تتراجع الشرطة عن القيام بدورها المنوطة به.

ووجد رولاند فراير Roland Fryer، الخبير الاقتصادي في جامعة هارفارد، أنه عندما تنتشر حادثة شرطة رفيعة المستوى ويتبعها تحقيق وزارة العدل، ترتفع جرائم القتل والجنايات في الأشهر المقبلة. وأخبر كاتب وول ستريت جايسون رايلي Jason Riley الأسبوع الماضي في مقطع فيديو لمعهد مانهاتن: «إن ذلك يكلف حياة السود، وهذا يؤلمني، ولا أحد يتحدث عنه».

وكل هذا يشكل تحديًا خاصًا للمؤسسة الليبرالية التي تدير معظم هذه المدن والدول. وكان عمدة أتلانتا ودنفر ممتازين في التمييز بين الاحتجاج السلمي والدمار العنيف. لكن البعض الآخر شجع الغضب ضد الشرطة، وارتقى ما يسمى بـ«مدعي العدالة الاجتماعية» إلى السلطة في مدن مثل فيلادلفيا وسان فرانسيسكو وسانت لويس. وسنرى الآن ما إذا كانوا يحمون الأحياء التي يزعمون أنهم يمثلونها ضد الغوغاء العنيفين.

وينطبق الشيء نفسه على وسائل الإعلام والمثقفين الليبراليين، الذين يصورون بشكل عام أعمال الشغب على أنها استجابة مفهومة للظلم الاجتماعي، فمعظمهم يعيش بعيدًا عن الأحياء المحترقة ويشجبون الشرطة، ويتجاهلون أنه لا توجد فرصة لمعالجة الظلم الاجتماعي دون وجود نظام مدني أساسي.

ختامًا، سيكون الضحايا الرئيسيون لصيف من الفوضى في أمريكا هم الأحياء الفقيرة والأقليات التي تشتعل فيها النيران.