شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "مايكروسوفت" يغلق مرتفعاً بفعل توقعات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "مايكروسوفت" خلال تعاملات الثلاثاء في ظل توقعات إيجابية بشأن القيمة السوقية لشركة البرمجيات الأمريكية الشهيرة.



وتوقع محللون بان القيمة السوقية لـ"مايكروسوفت" سوف ترتفع إلى تريليوني دولار مستقبلا بدعم من انتعاش أعمال الحوسبة السحابية لوحدة "أزور" التابعة للشركة.



ويرى مراقبون أن "مايكروسوفت" تثبت أقدامها في سوق الحوسبة السحابية بشكل كبير على مستوى العالم عن طريق وحدة "أزور" التي تواصل النمو.

Advertisements



وتتنافس "مايكروسوفت" في أعمال الحوسبة السحابية مع مختلف الشركات التكنولوجية أبرزها "ألفابت" و"أمازون" و"آبل".



يأتي ذلك على الرغم من أزمة "كورونا" وما تسببه من أضرار لمختلف القطاعات ومن بينها القطاع التكنولوجي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 1.1% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 184.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 185 دولار في حين سجل أقل سعر عند 181.3 دولار، ويجري التداول عليه عقب إغلاق الجلسة عند 184.7 دولار.